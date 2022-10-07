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Bakan Kurum, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" programında konuştu: (1)

AA

Bakan Kurum, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" programında konuştu: (1)

SİVAS (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, birlik ve beraberliği ülkenin her alanına, her yerine, her şehrine ve her karış toprağına dağıtmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Bakan Kurum, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından kentteki bir lokantada gerçekleştirilen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" programında yaptığı konuşmada, Sivas'a her seferinde ayrı bir mutluluk ve heyecanla geldiklerini belirtti.

Milletvekilleri ve MKYK üyelerinin Sivas'ın 16 ilçesine gideceğini aktaran Kurum, "Tüm vatandaşlarımızın burada sorunlarını dinleyeceğiz. Varsa eğer anında orada çözmek suretiyle onlarla birliğimizi ve beraberliğimizi daim edeceğiz." diye konuştu.

Sivas'ın, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Anadolu'nun birlik ve beraberliğinin yurdu bir şehir olduğunu vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"Birlik ve beraberliği ülkemizin her alanına, her yerine, her şehrine her karış toprağına dağıtmak adına bu mücadeleyi veriyoruz. Sivas'ımız da geçmişten beri bu manada öncü şehrimiz ve önemli bir yönetim merkezi olmuştur. Her zaman bu manada Osmanlı devletimizde yine eyalet merkezi, Cumhuriyet'imizin kurucu şehirlerinden bir tanesidir. Biz de bugün Sivas'a dolu dolu bereketli bir gün geçirmek üzere tüm ekibimizle geldik. Buradaki toplantımızın ardından milletvekillerimiz 16 ilçemize dağılacak, vatandaşlarımızla bir ve beraber olacaklar."

Sivas'ı tarihi birikimi, eşsiz güzellikleriyle daha ileriye taşımak için tüm ekipleriyle çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Sivas'a 45 milyar liralık yatırım yaptık, gerçekten büyük bir yatırım. Verdiğimiz her sözü eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, Sivas'ın altyapısından çevre yatırımlarına, sanayi alanlarından sosyal konutlara pek çok alanda çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

Sivas'ta yeşil alanı artırmak adına 2,2 milyon metrekarelik alanda millet bahçeleri yaptıklarına işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Sivas'a çevre ve şehircilik alanında yaklaşık 13 milyar liralık yatırım kazandırdık. Yine toplam yatırım değeri 450 milyon lira olan 7 projemizde de son aşamaya geldik, inşallah en kısa zamanda bu projelerimizin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da sosyal konutlarımızı da kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. TOKİ Başkanlığımızca Zara ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde millet bahçemizin ve yine merkezde Yenimahalle'de 427 konutumuzun, İller Bankamız eliyle Haralar Bölgesi Geleneksel Sporlar ve Eko Turizm Vadisi'nin, güneş enerjisi santralinin ve Hamidiye Kültür Parkı'nda 11 tescilli yapının restorasyonunu yürütüyoruz. Güneykaya Kargın Mahallesi'nde 300 metreküp içme ve kullanma suyu deposunu ve Şarkışla'da yol düzenlemelerini tamamladık, açılışa hazır hale getirdik. Yine TOKİ Başkanlığı eliyle Akıncılar’da 276 konut, ticaret merkezi, cami inşaatımızın yapımına da başlamış olduk."

Sivas'a toplam yatırım değeri 3,3 milyar liralık yaklaşık 9 bin 200 konutu, 17 ticaret merkezi ile beraber sosyal tesis yaptıklarını anlatan Kurum, "Sivasspor'un maçlarını yaptığı 25 bin seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere onlarca sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Şu anda da sahada toplam yatırım değeri 1,1 milyar lira olan 2 bin 25 konut, ticaret merkezleri, 5 cami, hükümet konağı ve sosyal tesisin de yapımına tüm hızımızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçelere yapılan TOKİ konutları hakkında da bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Koyulhisar’da 370 konutumuzun yapımında son aşamaya geldik. Yıldızeli'nde 154 konutumuzun yapımına devam ediyoruz. Yıl bitmeden teslim etme arzusuyla çalışıyoruz. Merkez Yenimahalle'de 2. etapta 427 konutumuzun yapımında son aşamaya geldik, inşallah hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Merkez Yenimahalle 3. etapta 746 konutumuzun yapımında da son aşamadayız. İnşallah aralık ayında buradaki konutlarımızı teslim edeceğiz. Zara'da 642 konutun yapımında da sona geldik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini müjdelediğini anımsatan Kurum, "Bu kapsamda Sivas'a 2 bin 506 konut, yuva kazandırıyoruz. Gürün'de 203, Divriği'de 170, Doğanşar'da 67, Gemerek 2. etapta 197, Gemerek Sızır'da 111, Hafik'te 110, İmranlı'da 157, Kangal'da 175, merkezde 400, Yıldızeli'nde 206, Şarkışla'da 200, Şarkışla Gürçayır'da 100, Altınyayla'da 150 ve Zara'da 260 konut inşa edeceğiz." dedi.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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