Akıncılar'da "Bağlı Ol, Bağımlı Olma" konulu konferans verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında konferans düzenlendi.
"Bağlı Ol, Bağımlı Olma" konulu konferans, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince Akıncılar İlköğretim Okulu Konferans Salonu'nda verildi.
Konferansta, çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması, ebeveynlerin madde bağımlılığı ile mücadeleye yaklaşımı, uyuşturucu maddelerin arzının tarihçesi, çocuk-ergen psikolojisi ve hukuki boyutları ile suç ve yaptırımlar hakkında bilgi verildi.
Konferansa, Kaymakam Tarık Safa Kahveci, ilçedeki kamu kurumlarının yönetici ve personeli katıldı.