Kahramanmaraş merkezli deprem Sivas'ta da hissedildi

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Sivas ve bazı ilçelerinde de hissedildi.

Gürün ilçesi Burçevi Mahallesi'nde Burçevi Camisi'nin minaresinin ucu sarsıntının etkisiyle yıkıldı.

Atatürk Caddesi'nde ise Mehmet Şakar'a ait nalbur dükkanında deprem nedeniyle bazı malzemeler yere döküldü, camlar kırıldı.

Deprem anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremin ardından oluşturulan AFAD Kriz Masası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ülkeye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şimşek, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Sivas olarak depreme baktığımızda şu an için bize intikal eden can ve mal kaybı söz konusu değil." dedi.

Alandaki tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Şimşek, "Sadece il merkezinde bir binada çatlaklar oluştuğu yönünde bilgimiz var. Yine aynı şekilde Gürün ilçemizde de boş bir binanın yıkıldığı yönünde bize bilgi intikal etti. Onun dışında çok şükür Sivas bazında bir sıkıntımız gözükmüyor." diye konuştu.

Şimşek, depremin yaşandığı illere yardıma yoğunlaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizi organize ettik, 75 arama kurtarma ekibimiz, 30 sağlık ekibimiz, 32 AFAD destek gönüllümüz, 10 itfaiye personelimiz ve araçlarımız, Kızılay ekiplerimiz, AFAD, UMKE, 112 ve trafik olmak üzere tüm ekiplerimiz organize edildi ve deprem bölgesine hareket etti. Toplamda 34 araç, 188 personel Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya bölgesine hareket etmiş durumda."

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