Kahramanmaraş Elbistan merkezli depremin hissedildiği Sivas'ta halk tekrar sokağa çıktı

Depremzedelere yardım için ne yapılabilir?

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas'ta vatandaşlar sokaklara çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin hissedildiği illerden Sivas'ta cadde ve sokaklarda bir süre bekledikten sonra ev ve iş yerlerine giden vatandaşlar, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremle tekrar meydanlara çıktı.

Uzun araç konvoyunun oluştuğu kentte ulaşımda trafik zaman zaman kilitlenme noktasına geldi.

Kar yağışının da etkisini sürdürdüğü kentte parklarda ve yol kenarlarında bekleyen vatandaşlar ise battaniyelerle ısınmaya çalıştı.

Pulur Mahallesi'nde duvarlarında oluşan çatlak nedeniyle tahliye edilen 12 katlı binanın bulunduğu sokak, güvenlik çemberine alındı.

Diğer yandan Gürün, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde bazı binalarda deprem nedeniyle hafif çaplı hasar meydana geldi.

Gürün'de hasar gören belediye iş hanı ve iki bina tahliye edildi.

Şarkışla ilçesinde ise Hüyük Köyü Camisi'nin minaresi zarar gördü.



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