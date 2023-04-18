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TİGEM'den safkan Kangal köpeği satın almak için en az 1 yıl bekliyorlar

AA

TİGEM'den safkan Kangal köpeği satın almak için en az 1 yıl bekliyorlar

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Sivas'ın Ulaş ilçesindeki işletmesinde yetiştirilen safkan Kangal çoban köpeklerinden satın almak isteyenler, yoğun talep dolayısıyla en az 1 yıl bekliyor.

İri cüssesi ve sahibine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin genlerinin korunduğu Ulaş Tarım İşletmesinde bu ırkın bozulmadan gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ulaş'ta 1986 yılında yetiştirilmeye başlanan ve satışı gerçekleştirilen köpekler, soy kütüğü sistemiyle kayıt altına alınıyor.

Yılda yaklaşık 90 yavrunun dünyaya geldiği işletmede, ilkbaharda başlayan doğumlar, kasıma kadar devam ediyor.

Yılın her döneminde dilekçe verilebilen işletmeden Kangal köpeği sahibi olmak için çok sayıda kişi yoğun talep dolayısıyla sıra bekliyor.

Özellikle sürü sahiplerince tercih edilen Kangal köpeği yavrusunun her biri KDV hariç 7 bin 500 liradan satılıyor.

- Anne sütünden kesildikten sonra satışa sunuluyor

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, işletmelerinde Kangal Akkaraman ırkı koyunun yanı sıra bunun ayrılmaz parçası olan Kangal köpeği yetiştiriciliği de yaptıklarını söyledi.

Kangal köpeğinin sürü kabiliyeti ve bekçilik özelliğinin çok üst düzey olduğunu belirten Keskin, "Bölgemizde Kangal köpeği çok fazla talep edilmekte." dedi.

Keskin, yavruların doğumundan sonra 45 gün anne sütüyle beslendiğini dile getirerek, "Köpekleri anne sütünden kesildikten sonra satışa sunmaktayız. Kangal köpeğimizden aldığımız kanları veteriner fakültesine gönderiyoruz, köpeklerin kanlarından saflığına bakıyorlar. Bu bölgede en saf Kangal köpeği, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilmektedir." diye konuştu.

- "Bizde kan karışımı yoktur"

İşletmelerinde 26'sı anaç 36 damızlık köpekle yetiştiricilik yapıldığını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Yılda yaklaşık 90 yavru almaktayız fakat taleplere yetişemiyoruz. Bölgede köpek yetiştiricileri var ama işletmemize talep daha çok, onun için biz de sıraya koyuyoruz. İşletmemizden Kangal köpeği sahibi olmak isteyenler en az 1 yıl bekliyor. Köpeklerimiz saf gen kaynağını taşıyor, bizde kan karışımı yoktur. Ondan dolayı sürü yetiştiricileri, fabrika sahipleri bekçilik için ve diğer Kangal köpeği sevenler işletmemizi tercih ediyor."

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