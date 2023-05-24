Sivas'ta dolu etkili oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dolu etkili oldu.

İlçede başlayan ve bir süre devam eden sağanak, doluya dönüştü.

Dolu nedeniyle Koyulhisar-Mesudiye kara yolunun bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.





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