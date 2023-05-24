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Sivas'ta dolu etkili oldu

AA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dolu etkili oldu.

Sivas'ta dolu etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dolu etkili oldu.

İlçede başlayan ve bir süre devam eden sağanak, doluya dönüştü.

Dolu nedeniyle Koyulhisar-Mesudiye kara yolunun bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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