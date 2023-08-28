Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kayıtlar başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:19 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kayıtlar başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) kayıt işlemlerinin başladığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler e-Devlet üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek.

        Kaydını elektronik ortamda yapamayan öğrenciler için ise 1 Eylül'e kadar SCÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kayıtlar alınabilecek.

        Yüz yüze kayıt olmak isteyen öğrencilerden herhangi bir belge istenmeyecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları yeterli olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Adnan Taşkın, "Kayıtlarını yüz yüze yapmak isteyen öğrencilerimizden herhangi bir belge talebimiz yok. Eğer başvuracak öğrencilerimiz 2007 ve öncesinde mezun ise sadece lise diplomalarını getirmeleri yeterli oluyor. Öğrencilerimizi şimdiden kutluyorum, hepsine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        Modou Barrow Sivasspor'da
        Modou Barrow Sivasspor'da
        Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u transfer etti
        Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u transfer etti
        Sivas'ta "Habeş buğdayının" hasadına başlandı
        Sivas'ta "Habeş buğdayının" hasadına başlandı
        Sivas'ta Salih Aşık Gençlik Merkezi hizmete açıldı
        Sivas'ta Salih Aşık Gençlik Merkezi hizmete açıldı
        Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
        Sivas'ta tüfekli- sopalı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı 
        Sivas'ta tüfekli- sopalı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı 