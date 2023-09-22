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        Suşehri'nde "Esnafına sahip çık, alışverişini yerel esnaftan yap" yürüyüşü düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Esnafına sahip çık, alışverişini yerel esnaftan yap" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:32
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        Suşehri'nde "Esnafına sahip çık, alışverişini yerel esnaftan yap" yürüyüşü düzenlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Esnafına sahip çık, alışverişini yerel esnaftan yap" yürüyüşü düzenlendi.

        Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe, Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, siyasi parti temsilcileri ve esnaflar katıldı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, Muhsin Yazıcıoğlu Aile Çay Bahçesi önünde sona erdi.

        Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Yıldız, burada yaptığı açıklamada, yerel esnaf ve sanatkarların ulusal firmalar gibi kendilerini anında güncelleyemediklerini, kurumsal firmaların zam geldiği zaman etiketi anında değiştirebildiğini ve kasada rahatlıkla o fiyatı uygulayabildiğini ama küçük esnaf ve sanatkarın bunu yapamadıklarını ifade etti.

        Halkın yerel esnafa sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Yıldız, "Bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir yürüyüş tertip ettik. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bu yürüyüşümüze katılan ilçe idarecilerimize, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ederim." dedi.

        Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Tüccaroğlu ise yerel esnafa sahip çıkılması gerektiğini vurgu yaparak, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

        Yürüyüş sonrası vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

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