Suşehri'nde müştemilatta çıkan yangın hasara neden oldu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın hasara yol açtı.
Giriş: 26.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:37
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın hasara yol açtı.
Arpacı köyünde Sinan Şahin'e ait müştemilat olarak kullanılan yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, içerisinde buğday ve hayvan yemi bulunan müştemilat kullanılamaz hale geldi.