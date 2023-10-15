Sivas'ta otobüsteki yolcunun valizinde esrar ele geçirildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde jandarma ekiplerince bir otobüsteki yolcunun valizinde 50 gram esrar bulundu.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde jandarma ekiplerince bir otobüsteki yolcunun valizinde 50 gram esrar bulundu.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi girişinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, yolculardan E.M'nin valizinde 50 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.