Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta otobüsteki yolcunun valizinde esrar ele geçirildi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde jandarma ekiplerince bir otobüsteki yolcunun valizinde 50 gram esrar bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta otobüsteki yolcunun valizinde esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde jandarma ekiplerince bir otobüsteki yolcunun valizinde 50 gram esrar bulundu.

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi girişinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, yolculardan E.M'nin valizinde 50 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi öldü, 40 kişi yarala...
        GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi öldü, 40 kişi yarala...
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 40 yaralı (4)
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 40 yaralı (4)
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 40 yaralı (3)
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 40 yaralı (3)
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 25 yaralı - 2 (yeniden)
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 25 yaralı - 2 (yeniden)
        GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi öldü, 40 kişi yarala...
        GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi öldü, 40 kişi yarala...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 4 kişi öldü, 34 kişi yaraland...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, 4 kişi öldü, 34 kişi yaraland...