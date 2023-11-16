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        ÇEDAŞ yöneticileri öğrencilerle bir araya geldi

        Sivas'ta, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin idarecileri tarafından düzenlenen "Elektrikte Yeni Gelişmeler ve Nitelikli İş Gücü Arayışı" konulu seminerde öğrenciler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:09
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        ÇEDAŞ yöneticileri öğrencilerle bir araya geldi
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        Sivas'ta, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin idarecileri tarafından düzenlenen "Elektrikte Yeni Gelişmeler ve Nitelikli İş Gücü Arayışı" konulu seminerde öğrenciler bilgilendirildi.

        ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seminerde ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, ÇEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yunus Emre Konan ve ÇEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi Serkan Koca, öğrencilerle mesleki deneyim ve tecrübelerini paylaştı.

        Seminerde konuşan Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Kartal, nitelikli insan gücünün günümüzde birçok sektörde kendini gösterdiğini belirtti.

        Kıvılcım ise 43 yıldır elektrik mühendisi olarak çeşitli illerde çeşitli görevlerde bulunduğunu anlattı.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kıvılcım, "Güzel bir bölüm seçmişsiniz, bu bölümü bitirdiğinizde inşallah işsiz kalmazsınız. Nitelikli insan gücü bulabilmek çok önemli, bu bizim için de kolay bir şey değil. Okuldan hocalarımız elektik sektörüyle alakalı destek istediklerinde biz de elimizden geldiğince her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        ÇEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yunus Emre Konan'ın kariyer ve mülakat teknikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi Serkan Koca'nın ise elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konulu sunumlarının ardından seminer sona erdi.

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