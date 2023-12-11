Akıncılar'da trafik komisyonu toplantısı yapıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde trafik komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Şen, Şoförler Odası Başkanı Sadık Minnetoğlu ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, taşımalı eğitim kapsamında alınan tedbirler, yaya geçitlerinin önemi, araç park sorunları, kış aylarında alınan tedbirler görüşüldü.

Açıkbaş, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.