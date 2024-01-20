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        Sivas Valisi Şimşek, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Gürün ilçesinde incelemede bulundu:

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Gürün ilçesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:55 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:04
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        Sivas Valisi Şimşek, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Gürün ilçesinde incelemede bulundu:
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelen Gürün ilçesinde incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, saat 01.27'de merkez üssü Gürün ilçesi Külahlı köyündeki deprem bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Vatandaşlarla görüşen Şimşek, yaptığı açıklamada, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmaları yaptığını ifade etti.

        Çıkacak rapora göre vatandaşlara gerekli yardım ve desteği sağlayacaklarını belirten Şimşek, "Çok şükür bu depremi ucuz atlattık. Allah daha büyük depremlerden ve felaketlerden bizleri korusun. Devletimiz güçlüdür, her zaman sizin yanınızdadır. Depremden kaynaklı herhangi bir yıkım yok. Bazı binalarda çatlaklar oluştu. Oluşan zararlar biran evvel giderilecek." ifadelerini kullandı.

        4,4 büyüklüğündeki depremin merkez üstünün Gürün ilçesi Külahlı köyü olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Vatandaşlarımıza neye ihtiyaçlarını olduğunu sorduk. Bir taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün ve AFAD'ın yaptığı hasar tespiti hakkında bilgiler aldık. Çok şükür bu zamana kadar yapılan çalışmalar neticesinde önemli bir sorun ya da sıkıntıyla karşılaşmadık. Bizler de bazı evleri yerinde inceledik. Ufak çatlakların dışında önemli bir hasar gözükmüyor. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın diyorum. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz ihtiyaçlarını derhal karşılayacaktır."

        Vali Şimşek'e incelemelerde, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, AFAD Müdürü Nazif Ekinci, Gürün Belediye Başkanı Namı Çiftçi ve diğer yetkililer eşlik etti.

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        Galeri
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