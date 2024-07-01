Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard sağlık kontrolünden geçti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, sağlık kontrolünden geçti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, sağlık kontrolünden geçti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Alex Pritchard'a, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.
İlk olarak kan tetkikleri yapılan Alex Pritchard ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.
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