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        Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard sağlık kontrolünden geçti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 21:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 21:33
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        Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard sağlık kontrolünden geçti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, sağlık kontrolünden geçti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Alex Pritchard'a, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

        İlk olarak kan tetkikleri yapılan Alex Pritchard ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

        Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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