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        Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın adalesinde yırtık tespit edildi

        Net Global Sivasspor'un golcü oyuncu Rey Manaj'ın sağ arka adale kas tendon kavşağında yırtık tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:32 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:32
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        Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın adalesinde yırtık tespit edildi
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        Net Global Sivasspor'un golcü oyuncu Rey Manaj'ın sağ arka adale kas tendon kavşağında yırtık tespit edildi.

        Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'ın gerçekleştirilen kontrollerinde sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

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