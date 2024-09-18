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        Sivas'ta dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:44
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        Sivas'ta dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

        Kartalkaya köyünde yaşayan Mesut Efe, arazide gezindiği sırada sürü halindeki yaban keçilerini fark etti.

        Efe, dik yamaçlarda gezinen dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Köylerine yakın bölgede yaban keçilerini görüntülediğini ifade eden Efe, "Köyümüze dışardan bilinçsiz şekilde avcılar geliyor. Bu hayvanların korunmasını, güvence altına alınmasını ve nesillerinin çoğalmasını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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