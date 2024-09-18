Sivas'ta dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Köylerine yakın bölgede yaban keçilerini görüntülediğini ifade eden Efe, "Köyümüze dışardan bilinçsiz şekilde avcılar geliyor. Bu hayvanların korunmasını, güvence altına alınmasını ve nesillerinin çoğalmasını istiyoruz." dedi.

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