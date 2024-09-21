Ulaş'ta sabah namazı buluşması gerçekleştirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazı buluşması düzenledi.

Ulaş Müftülüğü tarafından Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, tesbihat, sohbet ve dua edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, burada yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması olan "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konusunda hafta boyunca faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Camilerin Müslümanları bir araya getiren, birliğin ve beraberliğin sağlandığı kutsal mekanlar olduğunu vurgulayan İçli, "Camiler toplumun, şehrin ruhu ve kalbidir. Camiler şehirlerin mührüdür. Vatan, bayrak iman sevgisini bu kutsal mekanlardan öğreniriz. Mihrapta, minberde, kürsüde ve Kur’an kurslarında görev yapan kardeşlerimize gelince insanımızın gönül dünyasına hitap edebilen gönül erleridir." dedi.