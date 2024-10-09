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        Ulaş Milli Eğitim Müdürü Gül okulları ziyaret etti

        Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül okulları ziyaret etti, veli toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:43
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        Ulaş Milli Eğitim Müdürü Gül okulları ziyaret etti
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        Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül okulları ziyaret etti, veli toplantısına katıldı.

        Baharözü Ortaokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nu ziyaret eden Gül, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Öğrencilere okumanın önemini anlatan Gül, eğitimde başarı seviyesinin arttırılması için kurs ve kırtasiye desteklerinin devam edeceğini söyledi.

        Gül, maarif modelinin uygulamasını görmek için 5. sınıfların dersine de katıldı.

        Daha sonra Cumhuriyet Ortaokulu'nda veli toplantısına katılan Gül, velilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Okulda taşımalı eğitim yapıldığını aktaran Gül, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli şekilde gidip gelmeleri için servis araçlarının sürekli denetlendiğini ifade etti.

        Gül, öğrencilerin eğitimdeki başarılarının artması için velilerin de destek olması gerektiğini söyleyerek, okul idarecileri ve öğretmenlerle devamlı diyalog içerisinde olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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