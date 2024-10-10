Sivas'ta hastanede deprem, yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı

Sivas Numune Hastanesinde deprem, yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği yaşanan depremin ardından hastanede yangın çıktı. Ekipler hızlı bir şekilde organize olarak tahliye, yangın söndürme ve KBRN önlemlerini uyguladı.

Tatbikat sırasında, sağlık personeli afet anında hasta güvenliğini nasıl sağlayacakları ve bu tür olaylar karşısında ne tür önlemler alınması gerektiğini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.