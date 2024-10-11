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        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:53
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        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, sahada yaptığı ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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