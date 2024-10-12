Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.
F.M. idaresindeki 58 DU 278 plakalı otomobil, Pulur Mahallesinde M.Ç'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Kaza yaralanan M.Ç, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
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