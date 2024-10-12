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        Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı

        Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:52
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        Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

        F.M. idaresindeki 58 DU 278 plakalı otomobil, Pulur Mahallesinde M.Ç'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

        Kaza yaralanan M.Ç, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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