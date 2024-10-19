Sivasspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Kırmızı beyazlı ekip bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte Emre Gökay ve Uros Radakovic'in sakatlığı bulunuyor.
Sivas temsilcisi, sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
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