Akıncılar Kaymakamı Türkmen göreve başladı

Türkmen, daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleri ile bir araya gelerek ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

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