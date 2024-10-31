Sivas'ta 28 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 28 kaçak cep telefonu ve bazı aparatlar ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 28 kaçak cep telefonu ve bazı aparatlar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte cep telefonu kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Kaçak yollarla cep telefonu temin edildiği bilgisi alınan 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 28 kaçak cep telefonu, 3 kulaklık, 9 şarj kablosu ve 4 şarj adaptörü ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yaptı.
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