Şarkışla'da Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Şarkışla Şubesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ilçe merkezinde vatandaşlara çay, soda ve lokma ikram etti, çocuklar için yüz boyama ve müzikli eğlenceler düzenledi.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, e​​​​​tkinlikler kapsamında kurulan Türk Kızılay aşevini ziyaret etti.

Kızılay'ın önemine dikkati çeken Gültekin, "Kızılay, toplumun her kesimine dokunan, zor günlerde yanımızda olan bir iyilik köprüsüdür." dedi.