Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Olguncan
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Moutoussamy, Charisis, Balde, Rodrigues, Koita
Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Sowe
Gol: Dk. 8 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 34 Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)
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