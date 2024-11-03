Sivasspor galibiyet serisini 3 maça çıkarttı

Kırmızı-beyazlılar, ligin 11 haftalık geride kalan periyodunda ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Sivasspor, 11. haftada ise dün iç sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Ligde son olarak 8. haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 3 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.