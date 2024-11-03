Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor galibiyet serisini 3 maça çıkarttı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Net Global Sivasspor, galibiyet serisini 3 maça yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor galibiyet serisini 3 maça çıkarttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Net Global Sivasspor, galibiyet serisini 3 maça yükseltti.

        Ligde son olarak 8. haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 3 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

        Sivas temsilcisi, ligin 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor maçını 3-2 kazanarak galibiyet serisini başlattı.

        Ligin 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Sivasspor, 11. haftada ise dün iç sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

        Sivasspor, galibiyet serisi yakaladığı 3 haftalık süreçte rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

        Kırmızı-beyazlılar, ligin 11 haftalık geride kalan periyodunda ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

        Sivasspor, ligin 12 haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Sivasspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Sivasspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Sivasspor - Çaykur Rizespor : 2-1
        Sivasspor - Çaykur Rizespor : 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig