Şarkışla'da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Şarkışla Belediyesinin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında okul bahçeleri, sağlık kuruluşları ve mahalle yollarında iyileştirme yapılıyor.

Belediye Başkan Kasım Gültekin, ilçedeki okulların bahçelerinin çoğunlukla taşlı ve topraklı olduğunu, bu durumun öğrenciler için uygun bir ortam oluşturmadığını söyledi.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Gültekin, "Kale, Pınarönü ve Yeni mahallelerde elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda asfalt yama işlemlerine devam ediyoruz. Yukarı Mahalle'deki eski Hastane Caddesi'nde ise baskı beton kaldırım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçeyi daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla ihtiyaca yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Destek veren kurumlara ve sabırla bekleyen vatandaşlara teşekkür ediyorum." dedi.