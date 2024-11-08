Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Yağdonduran köyünü ziyaret etti

Ziyarette Kaymakam Zafer'e İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç eşlik etti.

Zafer, vatandaşlarla da bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi, köydeki yaşam kalitesini arttırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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