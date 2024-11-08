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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:09 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:09
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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından minyatür kale maç yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programlar uyguladı.

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