Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Ligin 9. haftasında evinde Atakaş Hatayspor maçını 3-2 kazanarak galibiyet serisini başlatan kırmızı-beyazlılar, 10. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

        Sivasspor, ligin 11. haftasında ise iç sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı.

        Ligin 12. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Sivas temsilcisinin 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

        Sivasspor, ligin geride kalan 12 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlılar ligin 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Ulaş'ta belediye ekipleri sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor
        Ulaş'ta belediye ekipleri sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Şarkışla'da evin balkonunda çıkan yangın hasara neden oldu
        Şarkışla'da evin balkonunda çıkan yangın hasara neden oldu