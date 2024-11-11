Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligin 9. haftasında evinde Atakaş Hatayspor maçını 3-2 kazanarak galibiyet serisini başlatan kırmızı-beyazlılar, 10. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.
Sivasspor, ligin 11. haftasında ise iç sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Ligin 12. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Sivas temsilcisinin 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Sivasspor, ligin geride kalan 12 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.
Kırmızı-beyazlılar ligin 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
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