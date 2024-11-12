Sivas'ta 40 bin 200 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
Sivas'ta polis ekiplerince 40 bin 200 makaron ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince 40 bin 200 makaron ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla il merkezinde çalışma yaptı.
Kaçak yollarla tütün ve tütün mamullerini temin edip satan iş yerinde yapılan aramada, 6 bini dolu 40 bin 200 makaron, 2 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 3 kilogram bandrolsüz paket tütün ve 1 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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