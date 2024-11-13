Doğanşar Kaymakamı Orhan, Belediye Başkanı Karataş'ı ziyaret etti

Karataş ise ziyaretinden dolayı Orhan'a teşekkür etti.

İlçede göreve başlamasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Orhan, bu kapsamda Karataş'a ziyarette bulundu.

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