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        Sivas'ta tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:04
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        Sivas'ta tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        D.B. (66) yönetimindeki 38 GF 375 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Baharözü köyü kavşağında önce refüje daha sonra 58 ADC 936 plakalı tıra çarptı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.B. (67) Ulaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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