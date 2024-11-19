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        Sivas'ta direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 08:46 Güncelleme: 19.11.2024 - 08:46
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        Sivas'ta direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde telefon direğinin tepesinde kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Yangın merdiveniyle direğin tepesine ulaşan ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı.

        Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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