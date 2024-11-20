Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğinin genel kurulunda Öncü, yeniden başkan seçildi

Öncü başkanlığındaki Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğinin yönetim kurulu Hasan Geyik, Selami Coşgun, Ömer Kaya, Engin Yalçınkaya, Ali Osman Tutmaz ve Mustafa Erkan'dan oluştu.

Diğer adaylardan Sedat Arslan 49, Orhan Seven ise 38 oy aldı.

Üç adayın yarıştığı genel kurulda oy kullanan 145 delegeden 58'inin oyunu alan Hatip Mahallesi muhtarı Osman Öncü, ikinci kez başkanlık görevine seçildi.

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