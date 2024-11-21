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        Akıncılar'da bir çiftçi yetiştirdiği kivileri pazarda satışa sundu

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen kiviler pazarda satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:27
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        Akıncılar'da bir çiftçi yetiştirdiği kivileri pazarda satışa sundu
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen kiviler pazarda satışa sunuldu.

        Sivas’a 145 kilometre uzaklıkta olan 1051 rakımlı Akıncılar ilçesinde çiftçi Durmuş Onay, çevresindekilerin "yetişmez" eleştirilerine rağmen bahçesine kivi fidanı dikti.

        Onay, ilk kez hasadını yaptığı kivileri ilçe pazarında satışa sundu.

        Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç semt pazarında bir süre görüştüğü Onay'ı tebrik etti.

        Sevinç, ilçenin topraklarının bereketli olduğunu söyleyerek, "Kavun diyarı olarak bilinen Akıncılar'da kivi yetiştiren çiftçimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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