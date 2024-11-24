Net Global Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, iki takımı da tebrik etti.

Saha şartlarının çok ağırlık olduğunu vurgulayan Uygun, "Zaten saha zemininde belli problemler vardı, bir de kar, iki takımın da istediği futbolu oynamasını engelledi." dedi.