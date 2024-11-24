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        Ulaş'ta Öğretmenler Günü kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:12
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        Ulaş'ta Öğretmenler Günü kutlandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ulaş Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Gül, burada yaptığı konuşmada, tohumu toprakla buluşturan, ülkenin geleceğini belirleyen, geleceği inşa etme yolunda emeğini esirgemeden var gücüyle çalışan eğitim ordusunun her bir neferinin gününü kutladı.

        Törene, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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