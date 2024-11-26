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        Sivas'ta kar nedeniyle mahsur kalan 650 kişi misafirhanelere yerleştirildi

        Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 650 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:22
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        Sivas'ta kar nedeniyle mahsur kalan 650 kişi misafirhanelere yerleştirildi
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        Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 650 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

        Kar ve tipinin etkili olduğu Sivas-Malatya kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Gürün-Pınarbaşı kara yolunda mahsur kalan 123 araç, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Araçlardaki 650 kişi, Gürün ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi.

        Kara saplanan araçları kurtarmak için jandarma ekipleri zaman zaman küreklerle kar küredi. Arızalanan araçların sahiplerine de ekipler yardımcı oldu.

        Yürümekte zorlanan yaşlı bir kadını ise Gürün İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iki asker, jandarmanın aracına kadar kucağında taşıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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