Sivas'ta kar nedeniyle mahsur kalan 650 kişi misafirhanelere yerleştirildi

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 650 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Kar ve tipinin etkili olduğu Sivas-Malatya kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Gürün-Pınarbaşı kara yolunda mahsur kalan 123 araç, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Araçlardaki 650 kişi, Gürün ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi.

Kara saplanan araçları kurtarmak için jandarma ekipleri zaman zaman küreklerle kar küredi. Arızalanan araçların sahiplerine de ekipler yardımcı oldu.

Yürümekte zorlanan yaşlı bir kadını ise Gürün İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iki asker, jandarmanın aracına kadar kucağında taşıdı.