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        Ulaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:36
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        Ulaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

        Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, yağan karın bereket olduğunu söyledi.

        İlbey, "Kar yağışının ardından belediye ekiplerimiz tarafından iş makinelerimizle vatandaşların can ve araç sürüş güvenliklerini sağlamak amacıyla çalışma başlattık. Çatılardan sarkan tehlike arz eden buzlar itfaiye ekipleri tarafından indirildi, ana caddelerimiz, ara sokaklar, kaldırımlar, kurum ve okullarımızın bahçe ve girişlerinin temizliği de yapılıyor." dedi.

        İlbey, ilçe merkezinde temizlenen karların kamyonlarla taşınarak Ulaş Gölü'ne döküldüğünü sözlerine ekledi.

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