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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:13
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 69 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

        Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Bu arada Şarkışla'da lastiği patlayan ve yolda mahsur kalan bir araçta bulunan aileye polis ekipleri yardım etti.

        Şarkışla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, aracın lastiğini değiştirerek, ailenin yolculuklarına güvenle devam etmelerini sağladı.

        Polis ekipleri, vatandaşların güvenle yolculuk edebilmeleri için 24 saat görevde olduklarını belirterek, araç sürücülerinden zorlu kış şartlarında doğru lastik kullanımına özen göstermelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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