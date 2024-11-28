Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Polis ekipleri, vatandaşların güvenle yolculuk edebilmeleri için 24 saat görevde olduklarını belirterek, araç sürücülerinden zorlu kış şartlarında doğru lastik kullanımına özen göstermelerini istedi.

Bu arada Şarkışla'da lastiği patlayan ve yolda mahsur kalan bir araçta bulunan aileye polis ekipleri yardım etti.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 69 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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