Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

Hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Altınyayla ilçesinde 21,1, Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyünde 18, Hafik ilçesine bağlı Derince köyünde ise 16,9 derece olarak kayıtlara geçti.

İlçede soğuk havanın etkisiyle bazı göl ve göletler kısmen buz tuttu.

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