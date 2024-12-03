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        Sivas'ta çıkan yangında 6 ton balya saman yandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 6 ton balya saman yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 19:28 Güncelleme: 03.12.2024 - 19:29
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        Sivas'ta çıkan yangında 6 ton balya saman yandı
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        Sivas’ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 6 ton balya saman yandı.

        İlçeye bağlı Ortaköy'de çiftçilik yapan Ramazan Yahşi’ye (47) ait balya samanların olduğu alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince samanlığa ve evlere ulaşmadan söndürülen yangında 6 ton saman yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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