Sivas'ta çıkan yangında 6 ton balya saman yandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 6 ton balya saman yandı.
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 6 ton balya saman yandı.
İlçeye bağlı Ortaköy'de çiftçilik yapan Ramazan Yahşi’ye (47) ait balya samanların olduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince samanlığa ve evlere ulaşmadan söndürülen yangında 6 ton saman yandı.
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