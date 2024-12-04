Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli medreselerin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi karla kaplandı.

Kar yağışıyla Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı da ayrı güzelliğe büründü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve devam eden kar nedeniyle merkezde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

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