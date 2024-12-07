Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

Net Global Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.