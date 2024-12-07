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        Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:15 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:15
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        Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi.

        Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

        Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

        Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Net Global Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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