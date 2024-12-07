Sivas'ta ayı saldırısına uğrayan eski muhtar ağır yaralandı
Sivas'ın Zara ilçesinde domuz avına çıkan eski muhtar, ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde domuz avına çıkan eski muhtar, ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı M.A. (47), bir arkadaşı ile birlikte köy yakınlarında domuz avına çıktı.
Av esnasında M.A. ayı saldırısına uğradı.
İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörle alınıp köyüne götürülen M.A, burada bekleyen ambulans helikopterle Sivas'a getirildi.
Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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