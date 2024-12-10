Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlarda yanıcı ve yakıcı madde ele geçirildi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtan önce taraftarlardan 200 yanıcı, yakıcı ve yaralayıcı madde, 12 şişe alkol, 22 meşale, 16 torpil ve elektronik sigara bulundu.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık'taki müsabaka öncesi kente gelen taraftarların uygulama noktasında araç ve üst aramaları, stadyum giriş turnikelerinde de üst ve eşya araması yapıldı.