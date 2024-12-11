Sivas'ta köprü ayağında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Sivas'ta bir köprünün ayağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta bir köprünün ayağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kızılırmak'ın geçtiği Eğri Köprü Mahallesi'ndeki köprünün ayağında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinden biri, beline bağlanan halat yardımıyla ulaştığı kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kedi doğal ortamına salıverildi.
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