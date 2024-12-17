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        Akıncılar'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:14
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        Akıncılar'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

        Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Akıncılar İlkokulu'nda düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğine katıldı.

        Yerli ve milli ürünlerin önemini anlatan Türkmen, öğrencilere de yerli malı kullanmaları önerisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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