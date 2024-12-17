Akıncılar'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

Yerli ve milli ürünlerin önemini anlatan Türkmen, öğrencilere de yerli malı kullanmaları önerisinde bulundu.

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Akıncılar İlkokulu'nda düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğine katıldı.

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